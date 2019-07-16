В Брянске был замечен «водитель-камикадзе»

18 июля в одной из сосцсетей жительница Брянска пожаловалась на водителя маршрутки, который странным образом управляет транспортом.

На фото видно, как маршрутчик одной рукой держит мобилку, другой – не держит руль.

«Вот так нас в Брянске возят в такси. Игра на выживание», — поделилась автор Елена Полякова, не назвав номера автомобиля.

Пост посмотрели уже более четырех тысяч человек. Пользователи удивляются, почему дама до сих пор не отправила этот факт в Госавтоинспекцию.

По словам брянцев, такие случаи едва не каждый день встречаются в городском транспорте.