В Клинцовском районе мать забыла прописать детей

Прокурор Клинцовского района направил в суд иск о том, чтобы обязать местную жительницу оформить дом, который был приобретен за деньги материнского капитала, в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми.

Как выяснила прокуратура, мать двоих несовершеннолетних детей в 2018 году реализовала средства материнского капитала и купила жилое помещение. При этом она в течение полугода после снятия обременения с помещения не соизволила там прописать детей.

Клинцовский райсуд требования прокуратуры удовлетворил.