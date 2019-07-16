В Стародубе вандалам «приглянулся» подарок новозыбковских мастеров

17 июля в Стародубе местный житель заметил испорченную хулиганами скамейку, которую передали городу мастера из Новозыбкова, об этом сообщается в соцсетях.

Из опубликованного ролика Виктора Исаева можно понять, что вандалы сломали букву в вырезанной надписи «Стародуб – город хороших людей». От слова «людей» осталось «юдей».

Автор видео задает вопрос, точно ли горожане соответствуют этой фразе, или все-таки они уже стали

«юдьми», которые не помнят своей истории, не ценят настоящее и не думаю о будущем.

Многие пользователи сети, посмотрев записи, заметили, что со времнем Стародуб превратился в город не очень адекватных жителей.

Фото - кадр видео.