Жительницу Брянска возмутило поведение водителей такси

В одной из соцсетей появилась жалоба жительницы Брянска на работу такси, претензия касалась именно водителей, отвратительно себя ведущих.

Горожанка рассказала: недавно позвонила в одну службу (хотела поехать с маленьким сыном в поликлинику), а там проигнорировали заказ, поскольку узнали, что она едет с ребенком.

Кроме этого, даму возмутило отсутствие детских кресел в автомобилях. Получается, чтобы отправиться в поездку с малышом, надо покупать свое кресло, заметила жительница Брянска.

«Что за беспредел такой? Да и прямого транспорта нет, например, от дома до поликлинники!» - поделилась горожанка.

Многие пользователи согласились с мнением молодой мамы и поддержали ее возмущением в комментариях.