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Жительница Брянска пошла на радикальные меры для возвращения возлюбленного

Опубликовано Сегодня, 16:19

Брянские следователи завели уголовное дело на 28-летнюю местную жительницу, ее подозревают в незаконном проникновении в чужой дом.

Инцидент случился вечером 13 апреля 2019 года. По версии следствия, нетрезвая девушка вместе со своей 27-летней подругой ради возвращения ухажера решила выяснить отношения с жительницей поселка Локоть Брасовского района и пробралась к ней незаконно в дом.

Последняя  ничего не захотела обсуждать и сообщила об этом в полицию.

Сотрудники следкома выясняют причины случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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