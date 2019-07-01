В Навле племянник расправился с дядей из-за связи с родственницей

Суд Навлинского района приговорил к девяти годам колонии строгого режима 24-летнего местного жителя, который признан виновным в убийстве.

Прокурор поддержал обвинение по уголовному делу.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент случился 24 августа 2018 года в лесу около поселка Алтухово. Молодой человек убил 44-летнего дядю, изрезав ножом.

Причина конфликта – неприязнь из-за того, что потерпевший вступил в половую связь с его родственницей.

Подсудимый частично признал вину. Объяснил, совершил преступление в состоянии аффекта.

«Суд согласился с доводами стороны обвинения об умышленном характере его действий и квалифицировал их как умышленное убийство», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.