Остановка «Автовокзал» в Брянске поменяла расположение

В областном центре в связи с ремонтом автомагистралей перенесли остановку «Автовокзал», которая расположена в сторону улицы Пересвета.

Как сообщили местные СМИ, до этих пор она была около пересечения с улицей Красноармейской, из-за чего создавалась масса проблем для автомобилистов, поворачивающих на улицу Пересвета.

Теперь остановочный пункт расположен в пятидесяти метрах от перекрестка.

Напомним, в Брянске у остановки «Областная больница» новое расположение.