Остановка «Автовокзал» в Брянске поменяла расположение
В областном центре в связи с ремонтом автомагистралей перенесли остановку «Автовокзал», которая расположена в сторону улицы Пересвета.
Как сообщили местные СМИ, до этих пор она была около пересечения с улицей Красноармейской, из-за чего создавалась масса проблем для автомобилистов, поворачивающих на улицу Пересвета.
Теперь остановочный пункт расположен в пятидесяти метрах от перекрестка.
Напомним, в Брянске у остановки «Областная больница» новое расположение.
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