В Бежице вынесли наказание шести наркосбытчикам

Пятеро мужчин, признанные виновными в распространении психотропных веществ, проведут ближайшие годы в колонии строгого режима, шестую участницу организованной группы приговорили к колонии общего режима.

Девушка отбудет 10 лет, мужчинам же дали разные сроки - от 10 до 14 лет. Кроме этого, каждый оштрафован на суммы от 100 до 250 тыс рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Сообщники промышляли с июля 2017-го по февраль 2018 года на территории Брянска. Они делали «закладки» с «амфетамином».