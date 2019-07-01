Брянский депутат поразмышлял на тему женщин-дикторов на центральном телевидении

Депутат от Брянской области в Госдуме Николай Валуев во время онлайн-конференции ответил на вопрос, касающийся ведущих российского телевидения.

Пользователь под ником «Лолита» из Брянска спросила, есть ли у Николая любимая телеведущая. Валуев сказал – любимых нет, однако она всегда обращает внимание на профессионалов, которые имеют свой стиль и грамотно разговаривают. По его мнению, это Екатерина Андреева, Ирада Зейналова, Екатерина Стриженова, Ника Стрижак. Они сочетают профессионализм, знание вопроса и актуальность.

«При этом несут в себе обаяние и женственность, прекрасные представительницы своей важной и ответственной профессии», — объяснил Валуев.