Подозреваемый в краже из сторожки задержан в Брянске

Брянская полиция завела уголовное дело на ранее судимого 41-летнего жителя Сельцо, который подозревается в краже.

Мужчине грозит до пяти лет. До суда он будет находиться в СИЗО.

Сама история случилась в конце июня в Бежице. По словам 56-летнего сторожа одной из районных организаций, поздно вечером ему надо было съездить домой. Получив согласие у начальства, он возвратился на пост почти утром. Тогда и обнаружил на рабочем месте чужие следы. Как оказалось, вор проник через окно и украл инструменты, электрокабель и телевизионную приставку.

Вскоре подозреваемого задержали. Имущество, которое он украл, находилось у его знакомой.

Все было изъято и возвращено хозяину.