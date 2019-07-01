Около «Партизанской поляны» в Брянске обнаружен опасный предмет

Житель Смоленской области может провести ближайшие 10 лет за решеткой, его подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей с лишним.

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Предоставление земельных участков многодетным семьям и реализацию госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий обсудили на рабочем совещании членов администрации Смоленской области, которое провел губернатор.

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За 6 месяцев 2019 года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к 9 случаям травмирования. Это на 5 происшествий меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и платежная система Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее». Мероприятие состоялось в Баку (Азербайджан).

По адресу вызвали саперов «Брянского пожарно-спасательного центра». В 14:50 артснаряд калибра 76 мм был уничтожен.

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