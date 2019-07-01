Около «Партизанской поляны» в Брянске обнаружен опасный предмет
19 июля в областном центре недалеко от мемориального комплекса «Партизанская поляна» местные жители нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
По адресу вызвали саперов «Брянского пожарно-спасательного центра». В 14:50 артснаряд калибра 76 мм был уничтожен.
Напомним, в селе Паниковец нашли авиабомбу.
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Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
Более чем на 30% сократилось количество несчастных случаев с пешеходами на железной дороге в Смоленском регионе МЖД в I полугодии
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
«Ростелеком» оптимизировал работу портала Единой биометрической системы, добавив новые функции как для граждан, так и для представителей банков. В новой версии портала появился каталог доступных услуг для физических лиц и реестр продуктов для бизнеса.
22 июля с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Члены студенческого энергетического отряда (СЭО) «Синергия 32» филиала «Россети Центр Брянскэнерго» несут трудовую вахту в 12 районах Брянской области. Наибольшее количество студентов осваивают азы профессии в Дубровском, Клинцовском и Почепском районах электрических сетей (РЭС) филиала, а также в службе подстанций.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.