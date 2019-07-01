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В Брянской области в рейс выйдут семь новых мусоровозов

Опубликовано Сегодня, 16:06

Уже со следующей недели в четырех районах Брянщины будут курсировать семь новых мусоровозов.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Чистая планета», транспорт предназначен для обслуживания Дубровского, Клинцовского, Рогнединского, Клетнянского районов.

Сейчас машины проходят оснащение системой ГЛОНАСС. На борта кузовов наносят информацию о круглосуточной горячей линии «РЭО-Радар» и «Чистой планете»,  указывают номера телефонов колл-центра.

Генеральный директор ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников говорит, в первой половине года приходилось оштрафовывать транспортные компании, которые нарушали договорные обязательства по вывозу мусора, поскольку регоператор не только обязан вовремя реагировать на жалобы, но и решать проблемы глобально. Новая техника именно для этих целей.

«Сегодня не только контролируем весь процесс обращения с отходами в регионе, но и решаем непростые задачи, связанные с вывозом мусора в районах области», - сообщил гендиректор.

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