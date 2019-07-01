В Брянск пытались провезти более 100 кило сомнительных устриц

Сотрудники Россельхознадзора вместе с работниками таможни с 15 по 19 июля задержали на железнодорожных станциях «Брянск-Орловский» и «Суземка» подозрительный груз.

Граждане Молдавии и Украины в пассажирских поездах перевозили более 100 кило устриц, 60 килограммов пчелиной перги и 203 кило мяса – вся продукция была неизвестного происхождения, к тому же, товар везли без маркировки и с нарушением условий транспортировки.

Продукцию изъяли и вернули на сопредельную территорию. Владельцы товары привлечены к ответственности.