Свыше 90 млн рублей в Брянской области выделили на профилактику борьбы с преступностью

Власти Брянщины во главе с губернатором Александром Богомазом и начальником УМВД региона Владиславом Толкуновым 19 июля провели заседание коллегии, на котором обсудили итоги первой половины 2019 года.

Совещание начали с доклада главного полицейского области. Владислав Толкунов заметил, в регионе на данный момент действуют 57 профилактических программ, благодаря которым постоянно контролируется оперативная обстановка, отсутствуют грубые правонарушения.

Как сообщил губернатор Богомаз, в области утверждена госпрограмма по профилактике правонарушений и преступлений, на которую выделено более 90 млн рублей. В правительстве начали формировать проект регионального бюджета на 2020 год, а также на 2021 и 2022 годы. Все предложения от УМВД в документе учтут.

Кроме этого, глава добавил, что в регионе, как и прежде, будут огромное внимание уделять борьбе с коррупцией и тяжкими преступлениями.