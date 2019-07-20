В Дятьковском районе совершена афера на 484 тыс рублей во время проведения ремонта

Брянская полиция завела уголовное дело в связи с мошенничеством, которое совершили при проведении ремонта в двух жилых домах в Дятьковском районе.

Как выяснили правоохранители, одна из региональных организаций предоставила заведомо недостоверные сведения о ремонте кровель двух зданий. Согласно версии следствия, несколько сотрудников фирмы похитили 484 тыс рублей - часть суммы, которая была выделена по контракту.

Сотрудники МВД провели серию обысков в помещениях организации, а также по местам проживания злоумышленников.

Изъяты бумажные и электронные носители информации, их приобщили к материалам уголовного дела.