175 рекламных конструкций и 91 киоск демонтировали в Брянске в 2019 году

Брянские власти провели совещание на тему контроля в сфере рекламной и торговой деятельности; с начала 2019 года в городе обнаружили 93 нестационарных объекта, которые были расположены на муниципальных земельных участках с нарушениями.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, всего был демонтирован 91 киоск, среди них 13 снесли принудительно. Кроме этого, два объекта находятся под обеспечительными мерами. Демонтировать их пока невозможно, необходимо решение суда.

В 2018 году в областном центре снесли 352 объекта.

В начале 2019 года в Брянске было 190 незаконно установленных рекламных конструкций. 175 было убрано в течение полугода.