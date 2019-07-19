В лесу под Брянском обнаружен заблудившийся 84-летний пенсионер

23 июля на официальной странице группы «Лиза Алерт» появилась информация о том, что обнаружен пропавший пожилой брянец Николай Семенов.

Мужчина исчез 22 июля – рано утром он пошел в лес по грибы, однако вечером домой не возвратился. Родные сразу обратились за помощью к волонтерам.

Кроме этого, на поиски дедушки отправился внук.

Семенова нашли в четыре часа утра 23 июля. С ним все в порядке.