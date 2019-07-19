Около брянского банка собрался «митинг» бездомных созданий

Огромная стая диких псов оккупировала одно из отделений Центрального банка, расположенного в Советском районе, фото нашедшей на финансовое учреждение своры опубликовали в одной из соцсетей 23 июля.

Гуляющих четвероногих братьев наших меньших зафиксировал на фотокамеру житель областного центра. На снимке запечатлены свыше десяти грязных и не очень по-доброму настроенных созданий.

Пользователи снова поделились на тех, кто ненавидит бездомных животных, и яростных защитников.

«У них митинг», - пошутил Александр Черепов.

«Берут кредиты только в косточках», - посмеялся Василий Комаровский.

Напомним, центр Брянска облюбовала стая диких собак.