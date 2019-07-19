За 50 тыс рублей хотел «купить» брянских сотрудников ГИББД нетрезвый автомобилист

29-летний житель Володарского района ответит в суде за покушение на дачу взятки должностному лицу.

Инцидент случился 11 мая 2019 года. Согласно версии расследования, мужчина, владелец иномарки Mazda 323, хотел было подкупить сотрудников ДПС и пытался передать им взятку, находясь в салоне их машины. Причина такого поступка – он не хотел, чтобы его привлекали к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

Работники ДПС 50 тыс рублей не взяли.