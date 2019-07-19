В микрорайоне «Речной» с самого утра собралось множество пожарных машин

Скопление сотрудников МЧС на пожарных машинах 23 июля слегка напугало жителей микрорайона «Речной» на Володарке, об этом информирует одно из сообществ в соцсети.

Брянец Дмитрий Непша опубликовал фото, на котором видно, что во двор высотки прибыли сразу пять автоцистерн с лестницами. Кроме этого, приехала карета скорой помощи. Позже оказалось - пожарные проводили учения, и об этом

жильцов дома №55 на Комарова предупредили заранее.

По легенде, спасатели тренировались тушить пламя и выводить людей на улицу.