Жители Клинцов пожаловались на невыносимые поборы в гимназии №1

На днях в одной из соцсетей появилась жалоба на поборы в клинцовской гимназии №1, инцидентом уже заинтересовались работники прокуратуры.

Проведя расследование, правоохранители выяснили, что с 2017 по 2019 годы в бюджет попечительского совета учебного учреждения благодаря пожертвованиям было перечислено 519 тыс 75 рублей.

Как оказалось, родители давали деньги не на добровольных началах. В гимназии существовали требования о том, что каждый месяц должна вноситься фиксированная сумма. Договоров при этом никаких не составляли, в итоге родители учеников не знали о судьбе вносимых сумм. Кроме этого, выяснилось, что ноутбуком, который купили за добровольные средства, пользуется психолог, а не ученики.

В прокуратуре потребовали устранить нарушения.