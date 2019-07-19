«Чистую планету» посетили представители Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
Генеральный директор компании «Чистая планета» Владимир Чашников провел встречу с делегацией Югры, тема заседания – обмен опытом по внедрению «мусорной» реформы.
Как рассказал гендиректор, во время разговора выяснилось, что в Югре пока нет ни одного мусоросортировочного комплекса. Гости с удовольствием посетили объект в Большом Полпино и увидели процесс сортировки изнутри. Также им понравилась программа, которую разработала IT- служба компании, благодаря чему в реальном времени можно проследить каждую машину, работающую в регионе в плане вывоза отходов.
По словам начальника отдела по обращению с отходами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Артема Чурсина, деятельность брянского регионального оператора организовали на достойном уровне. Установленные камеры для контроля свалок и выброса отходов предпринимателями в контейнеры, предназначенные для пользования населением, - отличная идея.
«Думаю, нужно внедрить эту практику и у нас», - заметил представитель департамента информационных технологий и цифрового развития Иван Воронцов, посетив одну из площадок в регионе, где с помощью камер, сегодня фиксируются нарушения в сфере обращения с отходами.
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