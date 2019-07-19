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К сентябрю в Бежице откроют после ремонта Майский парк

Опубликовано Сегодня, 12:56

В 2019 году в Брянской области в 37 муниципальных образованиях собираются привести в порядок 62 общественные территории, об этом стало известно 22 июля во время совещания губернатора Александра Богомаза со своими заместителями.

На эти работы Брянщине из федерального бюджета, по словам чиновников, выделена субсидия в 373, 19 млн рублей. Из областного – 3, 77 млн, из бюджетов муниципальных образований - 3, 81 млн.

В данное время ремонт проводят в Майском парке Бежицы, на него дали свыше 90 млн рублей. Там уже на 50% уложены тротуары. Идет выравнивание газонов, готовится основание для свето-музыкального фонтана. Закупили оборудование для детской площадки. В парке будет летняя эстрада, где полностью обновят сцену и зрительный зал. Построят скейт-зону. Все работы собираются завершить к сентябрю 2019 года.

Кроме этого, в нынешнем августе подходит к финалу ремонт общественных территорий в 17 муниципальных образованиях: Брянске, Сельцо, Фокине, Локотском и Гордеевском городских поселениях, поселке Бытошь, Жуковке, Злынке, Карачеве, Клетнянском и Красногорском городских поселениях, Мглине, Навле, Десятуховском сельском и Суземском городском поселениях, Трубчевске, Унече.

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