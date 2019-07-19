Гендиректор брянской «Чистой планеты» ответит на вопросы граждан

Владимир Чашников, генеральный директор компании «Чистая планета», запускает прием граждан, куда можно будет обращаться на тему осуществления деятельности регоператора.

Прием собирается вести сам директор. В его отсутствие – зам Николай Бездудный. Место проведения: улица Крахмалева 39, каждый первый четверг месяца с одиннадцати до двенадцати дня по записи.

Регистрация по телефону 8(4832) 606-444 с 9.00 до 18.00.

Запись происходит в порядке очереди. На приеме нужен документ, удостоверяющий личность.

Письменные обращения присылать по электронной почте info@chplanet.ru .

Напомним, в компании с 9.00 до 18.00 работает колл-центр. По номеру 8 (4832) 606-444 можно получить ответ на все вопросы, которые касаются реформы чистоты, а также сообщить о проблемах с вывозом мусора.