В двух городах и двух поселках Брянщины построят очистные сооружения

В 2019 году в Навле, Почепе, Трубчевске и Рогнедино будут построены очистные сооружения, об этом стало известно 22 июля во время совещания Александра Богомаза со своими замами.

По словам чиновников, впервые за последние годы правительство региона решило провести в муниципальных образованиях масштабную реконструкцию и строительство очистных сооружений.

Соответствующая программа принята на шесть лет, на эти цели выделили 275 млн рублей. Всего собираются возвести 18 и отремонтировать 3 объекта в 21 муниципальном образовании. Из областного бюджета пойдет 1, 750 млрд рублей.