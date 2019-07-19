В двух городах и двух поселках Брянщины построят очистные сооружения
В 2019 году в Навле, Почепе, Трубчевске и Рогнедино будут построены очистные сооружения, об этом стало известно 22 июля во время совещания Александра Богомаза со своими замами.
По словам чиновников, впервые за последние годы правительство региона решило провести в муниципальных образованиях масштабную реконструкцию и строительство очистных сооружений.
Соответствующая программа принята на шесть лет, на эти цели выделили 275 млн рублей. Всего собираются возвести 18 и отремонтировать 3 объекта в 21 муниципальном образовании. Из областного бюджета пойдет 1, 750 млрд рублей.
Новости регионов
Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
Более чем на 30% сократилось количество несчастных случаев с пешеходами на железной дороге в Смоленском регионе МЖД в I полугодии
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
Совместный проект стал возможен благодаря подписанному соглашению о развитии сотрудничества
22 июля с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги по обучению персонала за первое полугодие 2019 года. За отчетный период на эти цели было направлено более 2, 5 млн. руб.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.