Брянский наркосбытчик попался около «тайника»

Девять с половиной лет проведет в колонии строгого режима 26-летний парень из Фокинского района, его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Инцидент случился 28 марта 2019 года. Мужчина пришел к «тайнику» в лесном массиве Фокинки. Взял оттуда более 100 граммов гашиша и свыше 200 граммов метилэфедрона. Поместил все в автомобиль и собирался реализовать партию наркопотребителям, но планам не суждено было осуществиться, поскольку торговца задержали сотрудники ФСБ.