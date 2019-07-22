Жительница Брянска обнаружила у себя в квартире рептилию

Скоро Брянск станет похож на Южную Америку или Африку, сообщила в одной из соцсетей жительница областного центра после того, как нашла у себя в квартире пресмыкающееся.

Дама поделилась, проживает на втором этаже, но это не помешало ей найти у себя за шторой у балкона длинную холодную рептилию.

«Не погода, а тропики. Скоро Брянск станет похож на Южную Америку. Живу на втором этаже, и вот такую «прелесть» нашла сегодня, это уж?» - поделилась горожанка.

Пользователи сети заметили, что, если бы это был не уж, то такой пост дама не смогла бы опубликовать.

Некоторые брянцы заверили, это не настоящая рептилия, просто женщина пошутила и от безделья опубликовала такую информацию.