Жительница Брянска обнаружила у себя в квартире рептилию
Скоро Брянск станет похож на Южную Америку или Африку, сообщила в одной из соцсетей жительница областного центра после того, как нашла у себя в квартире пресмыкающееся.
Дама поделилась, проживает на втором этаже, но это не помешало ей найти у себя за шторой у балкона длинную холодную рептилию.
«Не погода, а тропики. Скоро Брянск станет похож на Южную Америку. Живу на втором этаже, и вот такую «прелесть» нашла сегодня, это уж?» - поделилась горожанка.
Пользователи сети заметили, что, если бы это был не уж, то такой пост дама не смогла бы опубликовать.
Некоторые брянцы заверили, это не настоящая рептилия, просто женщина пошутила и от безделья опубликовала такую информацию.
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