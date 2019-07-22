Брянцы массово вышли на грибную «охоту»

Дождливая погода в июле принесла Брянщине невероятный урожай грибов, об этом свидетельствуют многочисленные фотографии в соцсетях.

Жительница областного центра Марина Косоротикова сообщила, семья сходила в лес, откуда принесла почти десять ведер подберезовиков, подосиновиков, моховиков, боровиков и много других видов грибов.

«Удачненько сегодня сходили в лес», - поделилась Марина и опубликовала снимки.

Пользователь Александр Александрович похвастался фото огромного ящика лисичек.

Екатерина Василенко говорит, ей повезло с горькушками, груздями и белыми.