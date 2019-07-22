Брянский облсуд не смягчил наказание для похитителей 730 тонн топлива
Брянский областной суд оставил без изменений приговор участникам преступной группы, которые похитили из магистрального нефтепровода свыше 730 тонн дизельного топлива.
История продолжалась с ноября 2017-го по март 2018 года. Ущерб превысил 31, 3 млн рублей. Преступников задержали сотрудники управления ФСБ.
За это преступление в Фокинском райсуде членам банды вынесли приговор. Одному организатору назначили три года заключения и штраф в 80 тыс рублей, второму – три года и три месяца лишения свободы со штрафом в 80 тыс рублей. Подельников приговорили к двум с половиной годам со штрафом в 50 тыс рублей, а также к двум годам и девяти месяцам со штрафом в 50 тыс рублей. Все они отбудут срок в колонии общего режима.
Осужденным не понравились условия приговора и они подали апелляцию в профильную инстанцию, где попросили снизить срок. В Брянском областном суде оставили наказание без изменений.
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