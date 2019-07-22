Брянская прокуратура заинтересовалась 30 директорами школ

Прокуратура Брянска во время проверки зафиксировала случаи недостоверных или неполных данных о доходах директоров местных школ.

Нарушения обнаружены у 30 руководителей общеобразовательных учреждений. Как выяснилось, они не сообщили о своих доходах, а также запамятовали указать в документах свои банковские счета и автомобили.

В итоге прокурор Брянска внес представление на главу городской администрации, требуя устранить нарушения.