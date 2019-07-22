В Брянской области возбуждено пять административных дел на предпринимателей в сфере легкой промышленности

На Брянщине участились случаи продажи изделий легкой промышленности без маркировки, об этом стало известно 23 июля во время заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.

В мероприятии принял участие губернатор Александр Богомаз.

По словам профильных чиновников, в течение первого полугодия 2019-го специалисты провели пять надзорных ревизий в сфере реализации продукции легкой промышленности. Во время проверок выявили нарушения, к примеру, одна фирма продавала меховые изделия без маркировки с указанием полных сведений о товаре. В итоге на владельцев подобного бизнеса завели пять административных дел.

Также во время заседания Михаил Калашников, федеральный инспектор региона, заметил, что надо усилить разъяснительную работу с населением, дабы каждый брянец знал, как защитить себя при покупке некачественных товаров.

По словам Богомаза, в этой сфере должен быть проведен тщательный анализ всех получаемых данных и сделаны соответствующие выводы.

К слову, в 2018 году было проверено 864 партии продукции легкой промышленности, из них 373 не соответствовали обязательным требованиям.