В Брянской области возбуждено пять административных дел на предпринимателей в сфере легкой промышленности
На Брянщине участились случаи продажи изделий легкой промышленности без маркировки, об этом стало известно 23 июля во время заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.
В мероприятии принял участие губернатор Александр Богомаз.
По словам профильных чиновников, в течение первого полугодия 2019-го специалисты провели пять надзорных ревизий в сфере реализации продукции легкой промышленности. Во время проверок выявили нарушения, к примеру, одна фирма продавала меховые изделия без маркировки с указанием полных сведений о товаре. В итоге на владельцев подобного бизнеса завели пять административных дел.
Также во время заседания Михаил Калашников, федеральный инспектор региона, заметил, что надо усилить разъяснительную работу с населением, дабы каждый брянец знал, как защитить себя при покупке некачественных товаров.
По словам Богомаза, в этой сфере должен быть проведен тщательный анализ всех получаемых данных и сделаны соответствующие выводы.
К слову, в 2018 году было проверено 864 партии продукции легкой промышленности, из них 373 не соответствовали обязательным требованиям.
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