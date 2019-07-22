Карачевский лесничий попался на вырубке деревьев с ущербом в 2 млн рублей

Брянский райсуд вынес наказание бывшего лесничему Карачевского лесничества, мужчину признали виновным в незаконной рубке деревьев с использованием служебного положения в крупном размере.

Гражданин приговорен к одному году и трем месяцам заключения колонии общего режима, кроме этого, его лишили права занимать подобные должности в течение двух лет.

Осужденный находится под стражей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Согласно материалам следствия, история продолжалась с декабря 2016 года по январь 2017-го. Подсудимый, пользуясь поддельными договорами купли-продажи лесных насаждений от граждан, вырубил более 100 кубометров деревьев на 2 млн рублей.