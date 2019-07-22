На брянской таможне не пропустили устрицы сомнительного качества

Брянские сотрудники таможни у одного из пассажиров поезда «Кишинев-Москва» выявили подозрительный груз, который он вез для продажи в столицу России.

В багаже у гражданина Молдавии выявили 130 кило устриц - морепродукты находились в замороженном виде в коробках. Никаких ветеринарных документов у мужчины не имелось.

Аналогичный случай был зафиксирован семь дней назад. Тогда пассажир провозил 100 кило устриц.

На обоих граждан завели административные дела.