«Развитие медицины не было бы возможным без промышленности и сельского хозяйства», - брянский губернатор

Власти Брянской области 23 июля в здании правительства обсудили тему развития здравоохранения в регионе, на встречу с губернатором пришла начальник Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова.

По словам Жидковой, в регионе много делают для развития медицинской и социальной сфер. Чего только стоит приобретение ангиографов для лечебных учреждений, создание сосудистых центров, покупка машин для скорой помощи.

«Предоставление жилья врачам — это передовой опыт и для остальных субъектов», — заявила начальник Центральной дирекции здравоохранения.

Губернатор Богомаз заметил, развитие медицины не было бы возможным без промышленности и сельского хозяйства. Благодаря росту индекса производства решаются многие соцвопросы.

«У нас уже 36 процентов рост по сельскому хозяйству и промышленности. Важно, что без производства «социалки» не будет», - заявил глава и добавил - в течение последних лет создано много новых автомагистралей, построили четыре моста, это те объекты, которые не доводились до ума десятилетиями. По словам Богомаза, при этом цены на стройматериалы не снизились, возрос в цене щебень, однако вопрос не в этом, главное эффективно использовать средства, чтобы был позитивный результат. Именно такой подход дает возможность развития медицины.

Во время встречи была затронута тема подготовки медицинских кадров, губернатор напомнил, что в регионе для этого открывается при поддержке земляка, академика, ректора Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петра Глыбочко один из первых в России предуниверсариев.

Кроме этого, во время беседы поднимались темы диспансеризации жителей области, работы отделенческой больницы станции Брянск-2. Уделили внимание профилактике заболеваний среди сотрудников предприятий области, а также многим другим вопросам.