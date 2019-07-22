В «Ровеснике» юные брянцы играли бутылками в экобаскетбол
Экологический праздник состоялся в брянском оздоровительном лагере «Ровесник» в рамках проекта «Чистая планета – детям!».
Мероприятие организовал регоператор.
Для детворы устроили мастер-классы, показ мод, эковикторины, спортивные соревнования на тему раздельного сбора мусора.
Ребята играли пластиковыми бутылками в экобаскетбол и экохоккей, ненужным вещам давали вторую жизнь на мастер-классе по переработке отходов.
Для посетителей на улице создали лесную галерею, картины и лозунги для которой тоже подготовила отдыхающая в «Ровеснике» детвора.
Кроме этого, мальчишкам и девчонкам заместитель генерального директора по экологической безопасности компании «Чистая планета» Татьяна Корытина поведала о важной миссии «Чистой планеты»: чтобы как можно меньше отходов отвозили на полигоны, их необходимо разделять.
Роспись экопакетов, показ презентаций о защите природы, викторина с интересными вопросами - в финале праздника участникам вручили сладкие призы.
Юные брянцы, делясь впечатлениями от мероприятия, заметили - во время игр узнали много нового.
«Понимаем, что разделять отходы и заботиться о планете, на которой мы живем, - это не только нужно, но и модно! Только поддерживая чистоту, мы и последующие поколения смогут быть здоровыми», - сообщили ребята.
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