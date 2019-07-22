Брянцы пожаловались на беспорядок в городской детской поликлинике №2

24 июля в одной из соцсетей появилась жалоба местного жителя на работу Брянской городской детской поликлиники №2.

Чтобы не быть голословным, авто опубликовал фото коридора медучреждения, на котором запечатлена толпа народа в ожидании визита к врачу.

По словам брянца, все эти люди стоят в очереди к неврологу и окулисту.

«Люди который день не могут пройти диспансеризацию, отстояв в очереди по три часа», - поделился горожанин.

Некоторые пользователи порекомендовали автору обратиться, если не хочется так долго ждать, к платному врачу.

Горожанка Елена Рогачкова объяснила, к окулисту такое столпотворение из-за того, что специалист-то один на весь Советский район.

«А с неврологами что не так, уволились?» - спросила Елена.