Слушания по делу брянского ТРЦ Тимошковых перенесли из-за нового ответчика

Очередное заседание по делу брянского ТРЦ Тимошковых состоится 30 июля, слушания решили перенести в связи с новыми обстоятельствами.

24 июля в Советском райсуде представители прокуратуры подали ходатайство, чтобы привлечь в соответчики супругу Николая Тимошкова Ирину, которая является совладельцем торгового центра. Кроме этого, хозяев объекта хотят обвинить в несоблюдении условий пожарной безопасности.

Напомним, объект на улице Красноармейской не работает больше года. Он был закрыт из-за иска прокуратуры, которая обнаружила несоблюдение мер противопожарной безопасности.