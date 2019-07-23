Слушания по делу брянского ТРЦ Тимошковых перенесли из-за нового ответчика
Очередное заседание по делу брянского ТРЦ Тимошковых состоится 30 июля, слушания решили перенести в связи с новыми обстоятельствами.
24 июля в Советском райсуде представители прокуратуры подали ходатайство, чтобы привлечь в соответчики супругу Николая Тимошкова Ирину, которая является совладельцем торгового центра. Кроме этого, хозяев объекта хотят обвинить в несоблюдении условий пожарной безопасности.
Напомним, объект на улице Красноармейской не работает больше года. Он был закрыт из-за иска прокуратуры, которая обнаружила несоблюдение мер противопожарной безопасности.
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Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
Совместный проект стал возможен благодаря подписанному соглашению о развитии сотрудничества
22 июля с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги по обучению персонала за первое полугодие 2019 года. За отчетный период на эти цели было направлено более 2, 5 млн. руб.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.