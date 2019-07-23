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На Абашева в Брянске на новом асфальте появилось «озеро»

Опубликовано Сегодня, 08:00

24 июля Брянск накрыло мощным дождем, многие улицы залило водой, больше всего горожан возмутили потоки на Абашева, сообщили в одной из соцсетей.

Причина возмущения брянцев в том, что на этой улице недавно было проложено новое асфальтовое покрытие. Дорогу, по словам местных жителей, сделали так

«качественно», что на ней во время ливня образуется огромное «озеро».

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