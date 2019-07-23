На Абашева в Брянске на новом асфальте появилось «озеро»
24 июля Брянск накрыло мощным дождем, многие улицы залило водой, больше всего горожан возмутили потоки на Абашева, сообщили в одной из соцсетей.
Причина возмущения брянцев в том, что на этой улице недавно было проложено новое асфальтовое покрытие. Дорогу, по словам местных жителей, сделали так
«качественно», что на ней во время ливня образуется огромное «озеро».
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
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