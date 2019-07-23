На Абашева в Брянске на новом асфальте появилось «озеро»

24 июля Брянск накрыло мощным дождем, многие улицы залило водой, больше всего горожан возмутили потоки на Абашева, сообщили в одной из соцсетей.

Причина возмущения брянцев в том, что на этой улице недавно было проложено новое асфальтовое покрытие. Дорогу, по словам местных жителей, сделали так

«качественно», что на ней во время ливня образуется огромное «озеро».