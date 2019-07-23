Девушка устроила шоу около брянской областной думы
Брянская молодежь продолжает следовать примеру танцовщицы Алены Червяковой, ставшей «законодательницей» шоу в общественных местах областного центра; в этот раз очередной танец на улице прямо на виду у всех устроила еще одна барышня спортивного телосложения.
Ролик с ритмичными движениями танцовщицы на бульваре Гагарина, недалеко от областной думы, уже опубликован в сети. Он набрал 18 тыс с хвостиком просмотров. Большей части пользователей запись не понравилась. У некоторых даже возникли идеи вызвать на место шоу экзорцистов, поскольку их испугал магический вид девушки.
Напомним, Алена Червякова станцевала у здания банка.
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