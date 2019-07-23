Подозреваемый в убийстве 19-летнего брянца на улице Ульянова задержан
Брянские правоохранители задержали 28-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 19-летнего парня на улице Ульянова.
Молодому человеку предъявили обвинение и провели допрос.
По версии следствия, ночью 24 июля парни распивали спиртное. Внезапно возник конфликт, во время которого обвиняемый несколько раз ударил оппонента и ушел. Но обида не прошла. В итоге он взял в квартире своего брата кухонный нож, вернулся на место. Когда потерпевший попрощался со своими знакомыми и поехал на велосипеде в сторону дома, подозреваемый догнал его, сбил с транспорта и нанес смертельный удар.
Чуть позже утром тело молодого человека обнаружили прохожие.
Следователи назначили судебные экспертизы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Напомним, сотрудники следкома завели в связи с убийством уголовное дело.
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