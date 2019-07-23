Подозреваемый в убийстве 19-летнего брянца на улице Ульянова задержан

Брянские правоохранители задержали 28-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 19-летнего парня на улице Ульянова.

Молодому человеку предъявили обвинение и провели допрос.

По версии следствия, ночью 24 июля парни распивали спиртное. Внезапно возник конфликт, во время которого обвиняемый несколько раз ударил оппонента и ушел. Но обида не прошла. В итоге он взял в квартире своего брата кухонный нож, вернулся на место. Когда потерпевший попрощался со своими знакомыми и поехал на велосипеде в сторону дома, подозреваемый догнал его, сбил с транспорта и нанес смертельный удар.

Чуть позже утром тело молодого человека обнаружили прохожие.

Следователи назначили судебные экспертизы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Напомним, сотрудники следкома завели в связи с убийством уголовное дело.