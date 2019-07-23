Брянским садоводам дадут «зеленую улицу»
В нижней палате российского парламента приняли закон, который до 10 % снизит ставку НДС для плодово-ягодной продукции.
Согласно новому документу, будут внесены изменения и в Налоговый кодекс. С помощью сниженной ставки НДС фермеры-садоводы смогут увеличить оборотные средства и объемы производства за счет создания новых садов, передовых технологий выращивания, а также сбора урожая. Эксперты говорят, благодаря таким новациям они будут уравнены в правах с товаропроизводителями, которые продают мясо, молоко, зерно, морепродукты, овощи, как известно, для них 10%-я ставка уже действует.
Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин считает, документ имеет недочеты, его надо доработать для защиты интересов отечественных производителей и способствования импортозамещения. В законе, по мнению парламентария, нет ограничений, он распространяется, в том числе, на ввозимые из других стран овощи и фрукты.
«Должно быть введено указание, что 10% ставка НДС действует только в отношении фруктов и ягод, выращенных на территории России. Тогда мы по-настоящему поддержим отечественного производителя и поставщика», - отметил депутат.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
Совместный проект стал возможен благодаря подписанному соглашению о развитии сотрудничества
22 июля с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги по обучению персонала за первое полугодие 2019 года. За отчетный период на эти цели было направлено более 2, 5 млн. руб.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.