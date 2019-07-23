Брянским садоводам дадут «зеленую улицу»

В нижней палате российского парламента приняли закон, который до 10 % снизит ставку НДС для плодово-ягодной продукции.

Согласно новому документу, будут внесены изменения и в Налоговый кодекс. С помощью сниженной ставки НДС фермеры-садоводы смогут увеличить оборотные средства и объемы производства за счет создания новых садов, передовых технологий выращивания, а также сбора урожая. Эксперты говорят, благодаря таким новациям они будут уравнены в правах с товаропроизводителями, которые продают мясо, молоко, зерно, морепродукты, овощи, как известно, для них 10%-я ставка уже действует.

Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин считает, документ имеет недочеты, его надо доработать для защиты интересов отечественных производителей и способствования импортозамещения. В законе, по мнению парламентария, нет ограничений, он распространяется, в том числе, на ввозимые из других стран овощи и фрукты.

«Должно быть введено указание, что 10% ставка НДС действует только в отношении фруктов и ягод, выращенных на территории России. Тогда мы по-настоящему поддержим отечественного производителя и поставщика», - отметил депутат.