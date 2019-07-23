Почти полкило героина пытался сбыть парень из Таджикистана в Брянске
До 20 лет заключения с крупным штрафом грозит гражданину Таджикистану, пытавшемуся продать в Брянске около полкилограмма запрещенных веществ.
Во время задержания полиция изъяла у 30-летнего мужчины 246 граммов героина, которые были расфасованы в 100 свертков. Еще 197 граммов вещества, весы и упаковки нашли в жилище молодого человека.
Как выяснили оперативники, житель Таджикистана сбывал товар наркопотребителям и мелким сбытчикам.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
Совместный проект стал возможен благодаря подписанному соглашению о развитии сотрудничества
22 июля с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги по обучению персонала за первое полугодие 2019 года. За отчетный период на эти цели было направлено более 2, 5 млн. руб.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.