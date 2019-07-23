В брянской больнице №2 произошел вопиющий случай

На портале медуслуг Брянской области появилась жалоба местной жительницы на наглое поведение медицинской сестры больницы №2.

Дама объяснила, хотела оформить санаторно-курортную карту. Обратилась к медсестре. Та, узнав, что у нее нет талона, стала кричать и довела до слез. Супруг обиженной дамы хотел было побеседовать спокойно с сотрудницей по телефону, однако она начала угрожать своим мужем.

«Сказала, что мы пожалеем, если будем жаловаться», - поделилась горожанка и добавила, что крики сотрудницы больницы слышали люди, сидевшие в коридоре в очереди.

Дама говорит, эта ситуация не должна остаться безнаказанной, поскольку ей причинили и моральные, и психологические страдания.