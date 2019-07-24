В Брянске ищут 25-летнюю Наталью Нурханову с маленькой дочерью

Брянские волонтеры ищут пропавшую 22 июля 25-летнюю Наталью Нурханову с двухлетней дочерью.

Молодая мама с ребенком ушла в неизвестном направлении.

Была одета в черную майку с рисунком из страз «Эйфелева башня» и пиджак, черные лосины. На ногах золотистые босоножки. Ростом девушка 165 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза.

На двухлетней Анастасии была желтая кофта, розовая футболка, темные лосины с принтом. На ногах серебристые кроссовки. Ростом девочка 90 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.

«Всех, кто что-то знает о пропавших, просят позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112», - сообщили волонтеры «Лиза Алерт».