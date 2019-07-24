Пропавшая с дочерью жительница Брянска Наталья Нурханова найдена живой

25-летняя Наталья Нурханова и ее двухлетняя дочь обнаружены живыми и невредимыми, об этом сообщили на официальной странице ПСО «Лиза Алерт» в соцсети.

Даму с ребенком нашли ночью 26 июля. Добровольцы не сообщают о том, где все это время находилась семья.

Напомним, молодая мать с дочерью пропала 22 июля, родственники никак не смогли с ней связаться в течение четырех дней.