17-летний брянец «доигрался» в соцсетях

Советский райсуд рассмотрит по существу уголовное дело 17-летнего брянского студента, который обвиняется в публичных призывах к экстремизму в одной из соцсетей.

Согласно версии расследования, инцидент случился в апреле 2018 года. Парень опубликовал на своем аккаунте фото и видео, которые побуждают к насилию по отношению группы лиц, которая выделяется по национальному признаку.

Напомним, брянский студент разместил в соцсети фотографии сомнительной тематики.