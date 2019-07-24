Брянская пенсионерка проверила 500 тыс рублей на «негативную энергию»

Полиция Брянской области завела уголовное дело в связи с аферой, от которой пострадала 78-летняя пенсионерка из Фокинки.

К пожилой даме на улице подошла незнакомка и сообщила, что на ней сильная порча. До трагедии осталось совсем мало времени, заверила неизвестная особа пенсионерку, однако фатального финала можно избежать, если провести ритуал очищения.

Поверив «ясновидящей», старушка отправилась в магазин за ингредиентами для магии, которую ей собрались провести рядом с гаражами. После этого «ведунья» сказала принести из дома все сбережения, чтобы проверить их на «негатив». Потерпевшая исполнила просьбу и отдала 500 тыс рублей. Забрав деньги, неизвестная дама обещала их вернуть через час и скрылась. Прошло время, но ни средств, ни «ясновидящей» не было.