В Брянске пернатый хищник облюбовал подоконник одной из квартир высотки
Житель Брянска поделился в соцсетях информацией о том, что у него на подоконнике поселилась дикая красивая птица.
На опубликованном фото запечатлен хищный ястреб, только еще маленький. На снимке он выглядит задумчивым и спокойным.
«Вот какой хищник поселился у нас на крыше, распугал голубей и теперь прогуливается по моему подоконнику», - рассказал брянец.
Пользователям сети пернатый пришелся по душе, и они выразили свой восторг в комментариях.
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