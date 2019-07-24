В Брянске пернатый хищник облюбовал подоконник одной из квартир высотки

Житель Брянска поделился в соцсетях информацией о том, что у него на подоконнике поселилась дикая красивая птица.

На опубликованном фото запечатлен хищный ястреб, только еще маленький. На снимке он выглядит задумчивым и спокойным.

«Вот какой хищник поселился у нас на крыше, распугал голубей и теперь прогуливается по моему подоконнику», - рассказал брянец.

Пользователям сети пернатый пришелся по душе, и они выразили свой восторг в комментариях.