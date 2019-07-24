В Брянске завершают работы по восстановлению Дома Боровича
Региональный оператор по вывозу мусора приглашает арендаторов в «Дома инженера Л. А. Боровича» в связи с завершающимися работами над проектом по восстановлению.
Реконструкцией на бульваре Гагарина 6 занимается ООО «Ростехпроект».
По словам специалистов, на втором этаже объекта разместятся офисы, первый – займут предприятием общественного питания. Есть сведения, что это будет один из популярных в стране сетевых ресторанов или, к примеру, столовая из советского прошлого.
«Чистая планета» предлагает предприятиям быстрого питания и владельцам ресторанов, кто желает открыть заведение в самом сердце города, присылать заявки по адресу: info@chplanet.ru с пометкой «аренда Дома Боровича».
Напомним, электронный аукцион на разработку проекта по сохранению объекта провели весной 2019 года. Торги выиграла компания из Тамбова, которая занималась восстановлением зданий, таких как фондохранилище музея Л.Н. Толстого в Москве, «Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И.Чайковского» в Клине.
Кроме этого, фирма реконструировала Дом Советов в Курске, административное здание управления Федерального казначейства в Тамбовской области, церковь Петра и Павла в селе Елионка Стародубского района.
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