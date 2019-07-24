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Жители Фокинки останутся без воды

Опубликовано Сегодня, 16:01

С 29 по 30 июля в домах Фокинского района отключат холодную воду, об этом сообщила пресс-служба Брянской городской администрации со ссылкой на водоканал.

Начало отключения в 23.00 29-го числа до 06.00 30 июля. Подача воды будет прекращена от улицы Западной до Белорусской.

Причина – работы на магистральной сети.

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